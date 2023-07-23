''Мы Одессу не сохраним. А еще уничтожим Киев и Львов'': минобороны рф и пропагандисты отметились циничными заявлениями после ракетного обстрела Украины (видео)

В ночь на 23 июля враг запустил по Одессе 19 ракет разного назначения. Были разрушены дома жителей, одна из ракет попала в Спасо-Преображенский собор.

Между тем, российское министерство обороны заявило, что его боевики "нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против российской федерации с применением безэкипажных катеров, а также места их изготовления в районе города Одесса".

В ведомстве заявили, что на этих объектах "находились иностранные наемники".

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В минобороны рф также заявили, что "информация об уничтожении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в Одессе, распространяемого киевским режимом, не соответствует действительности".

Хотя Скабеева публиковала видео разрушенного храма.

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Вслед за циничным заявлением "минубийства рф" российские пропагандисты с экранов телевизоров рассказали россиянам, как планируют и дальше уничтожать украинские города.

Пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что россияне "с удовольствием" наблюдают за атаками по мирным украинцам.

"Мы, разумеется, не агрессоры, но с удовольствием смотрим на то, как мы уже третью ночь подряд наносим удары возмездия", – заявила она во время эфира.

Еще один шут путина Владимир Соловьев заявил, что армия россии должна уничтожить не только Одессу, но и Львов и Киев.

"Одессу не сохраним, извините. Но отстроим, так будет гораздо проще", – заявил он.

Напомним, ночью 23 июля враг еще раз атаковал Одесскую область ракетами разного типа. По данным Командования Воздушных сил, над Одессой ПВО сбило 9 из 19 различных типов ракет. Враг использовал для атаки 5 крылатых ракет "Оникс", 3 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22, 4 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", 2 баллистических ракеты "Искандер-М".

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