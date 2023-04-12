Накриють проблеми! Друга половина квітня принесе біди трьом знакам зодіаку

Друга половина квітня 2023 року виявиться надзвичайно важким періодом для трьох уродженців зодіакального кола. На них чекають фінансові труднощі, конфлікти з другою половинкою та родичами, проблеми на роботі та постійні емоційні гойдалки.

За словами астрологів, у зоні ризику Овни, Раки та Водолії. Їм доведеться набратися терпіння, щоб пережити не найкращий час.

Овен

Хоча квітень для Овнів почався спокійно, друга половина місяця зруйнує всі їхні плани. Одне неправильно сказане слово партнерові призведе до великого скандалу, під час якого обидва згадають старі образи. У результаті пара може навіть розлучитися через дрібницю, що остаточно розіб'є серце Овнів. Проблеми в особистому житті позначаться і на роботі уродженців знаку: вони можуть припуститися помилки, через яку втратять посаду.

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Рак

На уродженців знаку чекають великі фінансові проблеми. Хоча Раки і так жили в борг, чорна смуга тепер дасть про себе знати на повну. Вони можуть втратити роботу в найнесподіваніший момент – можливо, потраплять під скорочення або умови будуть такими, що сенсу продовжувати працювати не залишиться. З'являться і термінові питання, на які будуть потрібні гроші. Раки відчують себе справді нещасними і можуть впасти у депресію.

Водолій

Водолії, які перебувають у стосунках, вже мають готуватися до другої половини місяця. Для них це буде справжнє випробування на міцність – у союзі виникнуть проблеми, які можна вирішити лише шляхом компромісу. Однак Водолії не будуть готові до цього. Парі загрожують бурхливі сварки та розставання. Не виключено, що вони вирішать почати все з чистого аркуша, перекресливши роки спільного життя. У гніві уродженці знаку не чутимуть нікого.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.