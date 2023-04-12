Захлестнут проблемы! Вторая половина апреля принесет беды трем знакам зодиака

Вторая половина апреля 2023 года окажется чрезвычайно трудным периодом для трех уроженцев зодиакального круга. Их ждут финансовые трудности, конфликты со второй половинкой и родственниками, проблемы на работе и постоянные эмоциональные качели.

По словам астрологов, в зоне риска Овны, Раки и Водолеи. Им придется набраться терпения, чтобы пережить не лучшее время.

Овен

Хотя апрель для Овнов начался спокойно, вторая половина месяца разрушит все их планы. Одно неверно сказанное слово партнеру приведет к большому скандалу, в ходе которого оба вспомнят старые обиды. В итоге пара может даже расстаться из-за пустяка, что окончательно разобьет сердце Овнов. Проблемы в личной жизни скажутся и на работе уроженцев знака: они могут допустить ошибку, из-за которой лишатся должности.

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Рак

Уроженцев знака ждут большие финансовые проблемы. Хотя Раки и так жили в долг, черная полоса теперь даст о себе знать по полной. Они могут потерять работу в самый неожиданный момент – возможно, попадут под сокращение или же условия будут такими, что смысла продолжать трудиться не останется. Появятся и срочные вопросы, на которые нужны будут деньги. Раки почувствуют себя действительно несчастными и могут впасть в депрессию.

Водолей

Водолеи, состоящие в отношениях, уже должны готовиться ко второй половине месяца. Для них это будет настоящее испытание на прочность – в союзе возникнут проблемы, решить которые можно только путем компромисса. Однако Водолеи не будут к этому готовы. Паре грозят бурные ссоры и расставание. Не исключено, что они решат начать все с чистого листа, перечеркнув годы совместной жизни. В гневе уроженцы знака не будут слышать никого.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.