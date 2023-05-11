Займе у вас 30 хвилин: рецепт кавових квадратиків
Пісочне тісто зі смаком кави, горіхи та шоколадна глазур – цей десерт підкорить ваше серце, а готується всього півгодини.
Інгредієнти:
Для тіста:
– 230 г вершкового масла, розм'якшеного;
– 201 г цукру;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 240 г борошна;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 2 столові ложки розчинної кави;
– 60 г подрібнених горіхів (волоських, фундука або мигдалю).
Для глазурі:
– 60 г вершкового масла;
– 2 столові ложки какао-порошку;
– 2 столові ложки розчинної кави;
– 240 г цукрової пудри;
– 3-4 столові ложки молока.
Спосіб приготування:
1. Духовку розігрійте до 180°C. Форму для випікання змастіть олією або накрийте пергаментом.
2. Збийте масло з цукром і ваніллю. Додайте борошно, сіль, каву та перемішайте.
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3. Тісто викладіть в підготовлену форму та розрівняйте його лопаткою. Зверху посипте горіхами, втиснувши їх у тісто.
4. Відправте у духовку на 25 хвилин, остудіть.
5. Глазур: розтопіть масло, додайте какао, каву та перемішайте. Зніміть із вогню, додайте цукрову пудру та по одній ложці молоко , контролюючи утворення потрібної консистенції.
6. Покрийте глазур’ю корж, наріжте та подавайте.
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