Коли гості на порозі: швидкий рецепт печериць у клярі за 15 хвилин
Деколи буває так, що неочікувані гості вже біля дверей, а в холодильнику пусто. Ми пропонуємо вам рецепт печериць у клярі – вони стануть чудовою закускою, а на приготування ви не витратите більше 15 хвилин.
Інгридієнти:
– Печериці – 500 г.
Яйця – 2 шт.
– Борошно або панірувальні сухарі.
– Цибуля – 1 шт.
– Пучок петрушки і кропу.
– Зелена цибуля – 50 г.
– Сметана або натуральний йогурт – 400 г.
Читайте також: Як зробити курячий шашлик смачнішим.
Спосіб приготування:
1.Помийте гриби. Великі гриби поріжте четвертинами, менші різати не потрібно.
2.Яйця збийте, посоліть та додайте перець.
3.Гриби вмочіть у яйця, обваляйте в сухарях чи борошні та обсмажте до золотистості на сковороді.
Соус:
1.Дрібно наріжте цибулю, зелену цибулю та зелень і змішайте зі сметаною.
Подавайте гриби з соусом.
Радимо звернути свою увагу на рецепти страв з молодої картоплі.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!