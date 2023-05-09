Коли гості на порозі: швидкий рецепт печериць у клярі за 15 хвилин

Деколи буває так, що неочікувані гості вже біля дверей, а в холодильнику пусто. Ми пропонуємо вам рецепт печериць у клярі – вони стануть чудовою закускою, а на приготування ви не витратите більше 15 хвилин.

Інгридієнти:

– Печериці – 500 г.

Яйця – 2 шт.

– Борошно або панірувальні сухарі.

– Цибуля – 1 шт.

– Пучок петрушки і кропу.

– Зелена цибуля – 50 г.

– Сметана або натуральний йогурт – 400 г.

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Спосіб приготування:

1.Помийте гриби. Великі гриби поріжте четвертинами, менші різати не потрібно.

2.Яйця збийте, посоліть та додайте перець.

3.Гриби вмочіть у яйця, обваляйте в сухарях чи борошні та обсмажте до золотистості на сковороді.

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Соус:

1.Дрібно наріжте цибулю, зелену цибулю та зелень і змішайте зі сметаною.

Подавайте гриби з соусом.

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