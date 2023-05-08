Найсмачніші страви з молодої картоплі: готуємо разом з Клопотенком
Молода картопля надзвичайно корисна, особливо наприкінці весни та на початку літа, оскільки вона містить значно більше вітамінів та поживних речовин, ніж картопля, у якій шкірка вже загрубіла.
Готувати її дуже просто, оскільки шкірку можна й не зчищати й час приготування потрібен значно менший, ніж коли ви готуєте стару картоплю.
Відомий український кухар Євген Клопотенко поділився кількома рецептами з молодої картоплі. Він порадив не стримувати фантазію та додавати до страв ті інгредієнти, які вам більше смакують.
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Запечена молода картопля:
Які інгредієнти знадобляться:
- Картопля середнього краще малого розміру – 700 грамів.
- Сіль – щіпка.
- Олія – 2 ст. л.
- Часник – 4 зубчики.
Як готувати:
Спочатку підготуйте заправку з олії – в окремій мисці з’єднайте олію, вичавлений часник та сіль.
Картоплю потрібно вимити, просушити, викласти цілою на глибоке деко викласти її цілою та запекти у духовці. Коли вона буде майже готовою (за хвилин 20-30), треба витягти її та полити заправкою з олії. Поставте картоплю у духовку пектися ще на 10 хвилин.
Молода картопля по-селянськи
Інгредієнти:
- Молода картопля – 500-600 г
- Олія – 2-3 ст. л.
- Вершкове масло – 100-150 г
- Сіль – пів чайної ложки
Як готувати:
Картоплю помийте та поріжте на скибки, посоліть, полийте розтопленим вершковим маслом.
Візьміть глибоке деко, викладіть картоплю та полийте олією. Запікайте у духовці при температурі 180 градусів протягом 25 хв.
Молода картопля з м'ятою
Інгредієнти
- Молода картопля – 800 г
- Зелена цибуля – 5 шт.
- М'ята – 3 гілочки
- Майонез – 50 г
- Сік лимона – 20 мл
- Гірчиця з зернами – 1 ч. л.
- Сіль – щіпка
Як готувати:
Молоду картоплю (цілу або порізану на частини) помийте та відваріть. Коли буде готовою, витягніть з води шумівкою у глибоку тарілку. Помийте й наріжте зелену цибулю і м'яту, додайте до них майонез та гірчицю, сік лимона. Змішайте все та полийте картоплю.
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Картопля в карамелі
Які продукти потрібні:
- Молода картопля – 0,5 кг
- Вершкове масло – 30 г
- Цукор – 30 г
- Сік лимона – 1 ст. л.
- Сіль – 1-2 дрібки
Як готувати:
Картоплю необхідно добре помити та відварити цілою в підсоленій воді до готовності. Розігрійте суху сковорідку та всипте цукор, щоб він почав танути, потім додайте вершкове масло та сік лимона. Розмішайте та висипте у карамель картоплю, щоб вона покрилася скоринкою. Потім посоліть та можете подавати.
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