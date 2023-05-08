Найсмачніші страви з молодої картоплі: готуємо разом з Клопотенком

Молода картопля надзвичайно корисна, особливо наприкінці весни та на початку літа, оскільки вона містить значно більше вітамінів та поживних речовин, ніж картопля, у якій шкірка вже загрубіла.

Готувати її дуже просто, оскільки шкірку можна й не зчищати й час приготування потрібен значно менший, ніж коли ви готуєте стару картоплю.

Відомий український кухар Євген Клопотенко поділився кількома рецептами з молодої картоплі. Він порадив не стримувати фантазію та додавати до страв ті інгредієнти, які вам більше смакують.

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Запечена молода картопля:

Які інгредієнти знадобляться:

Картопля середнього краще малого розміру – 700 грамів.

Сіль – щіпка.

Олія – 2 ст. л.

Часник – 4 зубчики.

Як готувати:

Спочатку підготуйте заправку з олії – в окремій мисці з’єднайте олію, вичавлений часник та сіль.

Картоплю потрібно вимити, просушити, викласти цілою на глибоке деко викласти її цілою та запекти у духовці. Коли вона буде майже готовою (за хвилин 20-30), треба витягти її та полити заправкою з олії. Поставте картоплю у духовку пектися ще на 10 хвилин.

Молода картопля по-селянськи

Інгредієнти:

Молода картопля – 500-600 г

Олія – 2-3 ст. л.

Вершкове масло – 100-150 г

Сіль – пів чайної ложки

Як готувати:

Картоплю помийте та поріжте на скибки, посоліть, полийте розтопленим вершковим маслом.

Візьміть глибоке деко, викладіть картоплю та полийте олією. Запікайте у духовці при температурі 180 градусів протягом 25 хв.

Молода картопля з м'ятою

Інгредієнти

Молода картопля – 800 г

Зелена цибуля – 5 шт.

М'ята – 3 гілочки

Майонез – 50 г

Сік лимона – 20 мл

Гірчиця з зернами – 1 ч. л.

Сіль – щіпка

Як готувати:

Молоду картоплю (цілу або порізану на частини) помийте та відваріть. Коли буде готовою, витягніть з води шумівкою у глибоку тарілку. Помийте й наріжте зелену цибулю і м'яту, додайте до них майонез та гірчицю, сік лимона. Змішайте все та полийте картоплю.

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Картопля в карамелі

Які продукти потрібні:

Молода картопля – 0,5 кг

Вершкове масло – 30 г

Цукор – 30 г

Сік лимона – 1 ст. л.

Сіль – 1-2 дрібки

Як готувати:

Картоплю необхідно добре помити та відварити цілою в підсоленій воді до готовності. Розігрійте суху сковорідку та всипте цукор, щоб він почав танути, потім додайте вершкове масло та сік лимона. Розмішайте та висипте у карамель картоплю, щоб вона покрилася скоринкою. Потім посоліть та можете подавати.

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