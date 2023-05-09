Когда гости на пороге: быстрый рецепт шампиньонов в кляре за 15 минут
Иногда бывает так, что неожиданные гости уже у дверей, а в холодильнике пусто. Мы предлагаем вам рецепт шампиньонов в кляре – они станут великолепной закуской, а на его приготовление вы не потратите больше 15 минут.
Ингридиенты:
– Шампиньоны – 500 г.
Яйца – 2 шт.
– Мука или панировочные сухари.
– Лук – 1 шт.
– Пучок петрушки и укропа.
– Зеленый лук – 50 г.
– Сметана или натуральный йогурт – 400 г.
Читайте также: Как сделать куриный шашлык вкуснее.
Способ приготовления:
1.Помойте грибы. Большие грибы порежьте четвертинками, маленькие резать не нужно.
2.Яйца взбейте, посолите и добавьте перец.
3.Грибы обмакните в яйца, обваляйте в сухарях или муке и обжарьте до золотистости на сковороде.
Соус:
1.Мелко нарежьте лук, зеленый лук и зелень и смешайте со сметаной.
Подавайте грибы с соусом.
Советуем обратить свое внимание на рецепты блюд из молодого картофеля.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!