Закон про мобілізацію: депутатка розповіла, у кого більше не буде відстрочки

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради розглянув правки до законопроєкту про мобілізацію. Йдеться про правки щодо надання відстрочки та бронювання.

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Було розглянуто 260 правок, зупинилися на правці 2105. Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз.

За її словами, комітетську правку щодо доглядачів ухвалено в такій редакції:

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленою внаслідок відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей);

які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі); у разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю;

які є членами сім’ї другого ступеня спорідненості особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня спорідненості чи їх неможливості здійснювати догляд внаслідок того, що вони самі потребують догляду).

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Фріз додала, що комітет не підтримав надання відстрочки для певних категорій громадян. Зокрема, комітет не підтримав відстрочку для:

осіб начальницького складу НАБУ та ДБР;

співробітників МЗС України та осіб, які мають дипломатичний ранг надзвичайного та повноважного посла;

осіб, які є релігійними проповідниками, наставниками або іншими священнослужителями релігійних організацій;

працівників позашкільної освіти;

неповнорідних братів / сестер;

творчих працівників, реставраторів, головних зберігачів фондів і керівників національних закладів культури.

Водночас Комітет підтримав відстрочку для аспірантів усіх форм навчання – бюджетної та комерційної.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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