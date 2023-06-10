Закуска за 10 хвилин: рецепт кабачкової намазки
Чудовий варіант літньої закуски: ніжна та пікантна кабачкова намазка сподобається усім. Вона не містить майонезу, тому підходить для людей, які дотримуються дієти.
Інгредієнти:
– Кабачки – 450 г
– Томати – 1 шт.
– Цибуля ріпчаста – 1 шт.
– Часник, зубчики – 1 шт.
– Морква – 1 г
– Зелень – 40 г
– Плавлений сир – 2 шт.
– Олія соняшникова – 25 г
– Сіль – за смаком
– Перець чорний мелений – за смаком
– Приправа "Італійські трави" – за смаком
– Тостовий хліб – 4 шт.
Спосіб приготування:
1. Помідор опустіть у кип’яток на 1 хвилину, а потім одразу – у холодну воду. Зніміть шкіру та наріжте кубиками.
2. Кабачки, цибулю та часник подрібніть. Моркву натріть на крупні тертці та поріжте зелень.
3. Цибулю, часник і моркву обсмажуйте 5 хвилин на оліі на середньому вогні.
Читайте також: Ідея для дієтичного харчування: рецепт овочевого рагу
4. Додайте кабачки, смажте ще 8-10 хвилин, періодично помішуючи. Додайте помідор та накрийте кришкою і тушкуйте ще кілька хвилин.
5. Плавлені сирки натріть та змішайте з овочами. Додайте спеції, зелень та перемішайте.
6. Хліб підрум’яньте на сухій сковороді та намастіть намазкою. Подавайте з зеленню.
Радимо також звернути увагу на рецепт зелених оладок з кропивою.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!