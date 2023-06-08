Ідея для дієтичного харчування: рецепт овочевого рагу

Овочеве рагу – класична літня страва, наповнена ароматами овочів та спецій. Є різні варіації рагу, але цього разу ми приготуємо легкий овочевий варіант.

Інгредієнти:

– кабачки - 1 шт;

– баклажан - 1 шт;

– печериці - 260 гр;

– перець солодкий - 1 шт;

– ріпчаста цибуля - 1 шт;

– зелена цибуля - 3-4 пера;

– копчена мелена паприка - 0.5 ч.л;

– часник сушений - 1\3 ч.л;

– олія соняшникова;

– сіль, перець - за смаком.

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Спосіб приготування:

1. Цибулю очистіть, наріжте кубиками та обсмажте до золотистого кольору. Помийте перець, видаліть насіння, наріжте кубиками та додайте до цибулі. Смажте 2 хвилини.

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2. Баклажан очистіть, наріжте та додайте до решти овочів. Готуйте 5 хвилин.

3. Помийте та почистіть гриби, наріжте пластинами. Додайте до овочів тв тушкуйте до випарювання води. Додайте спеції, сіль та перець. Перемішайте та тушкуйте на маленькому вогні ще 2-3 хвилини.

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