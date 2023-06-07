Как законсервировать сладкие кабачки: оригинальный рецепт с апельсином

В Украине идет сезон кабачков. Эти овощи достаточно популярны, но не сохраняются слишком долго свежими.

Опытные хозяйки консервируют плоды на зиму. UAportal подготовил оригинальный рецепт сладких кабачков с апельсином.

Такое блюдо по вкусу напоминает консервированные ананасы. Для приготовления понадобятся:

кабачки – 3 шт;

апельсин – 1 шт,

ванилин, вода, сахар и лимонная кислота.

Читайте также: Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму

Сначала нужно промыть, очистить и нарезать кабачки кубиками. В то же время следует простерилизовать три банка и крышки к ним.

Видео дня

Апельсин следует ошпарить, снять цедру и выжать сок. В простерилизованных банках выкладывается цедра, а сверху плотно кубики кабачка.

В отдельной кастрюле необходимо смешать воду, сахар, апельсиновый сок, щепотку ванилина и прокипятить в течение минуты. Полученной смесью нужно залить кабачки, после чего банки переводятся в кастрюлю.

Кастрюля заполняется водой, чтобы покрыть плечики банок, доводится до кипения и держится на малом огне 15 минут. После этого банки нужно достать, закрыть кишками и перевернуть вверх дном.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !