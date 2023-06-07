Як законсервувати солодкі кабачки: оригінальний рецепт з апельсином

В Україні триває сезон кабачків. Ці овочі доволі популярні, але не зберігаються надто довго свіжими.

Досвідчені господині консервують плоди на зиму. UAportal підготував оригінальний рецепт солодких кабачків з апельсином.

Така страва за смаком нагадує консервовані ананаси. Для приготування знадобляться:

кабачки – 3 шт;

апельсин – 1 шт,

ванілін, вода, цукор і лимонна кислота.

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Спочатку потрібно помити, очистити та нарізати кабачки кубиками. Водночас варто простерилізувати три банки та кришки до них.

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Апельсин варто ошпарити, зняти цедру та вичавити сік. У простерилізовані банки викладається цедра, а зверху щільно кубики кабачка.

В окремій каструлі необхідно змішати воду, цукор, апельсиновий сік, щіпку ваніліну та прокип'ятити упродовж хвилини. Отриманою сумішшю потрібно залити кабачки, після чого банки перекладаються у каструлю.

Каструля заповнюється водою, щоб покрити плечики банок, доводиться до кипіння та тримається на малому вогні 15 хвилин. Після цього банки треба дістати, закрити кишками та перевернути догори дриґом

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