Закуски з простих інгредієнтів для великоднього столу

Скоро в Україні почнеться святкування Великодня – одного з голових релігійних свят для християн. Традиційно на святковому столі мають бути пасха та крашанки, буженина, холодець та ковбаски.

Втім, святкових страв насправді може бути набагато більше. UAportal підготував рецепти простих закусок для великоднього стола, які можна приготувати з доступних інгредієнтів.

Фаршировані гриби із сиром та медом

Для приготування цієї страви знадобиться зовсім небагато продуктів, але вона неодмінно сподобається всім. Зокрема потрібні:

великі печериці – 16 шт;

рідкий мед – 100 г;

твердий сир – 400 г;

оливкова олія;

сіль, перець

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Увімкніть духовку на температуру 180 градусів, а поки вона грітиметься – промийте гриби та видаліть ніжки, залишивши цілі шапочки. У шапочку потрібно налити трохи меду, додати декілька ложок сиру.

Такі заготовки варто перекласти на деко, посолити, поперчити та збризнути олією. Випікається закуска 10 хвилин.

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Фаршировані яйця з гірчицею

Ще одним варіантом простої закуски є фаршировані яйця. Для них знадобляться:

яйця – 6 шт;

майонез – 2 ст. л;

гірчиця – 1 ч. л;

сіль, перець;

мелена паприка;

листя петрушки.

Зваріть яйця до повної готовності, остудіть, почистіть та розріжте навпіл. З половинки потрібно обережно видалити жовтки. Їх треба розтовкти та змішати з майонезом, гірчицею та спеціями. Отриманою сумішшю варто начинити білки, після чого закуску треба прикрасити листям петрушки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.

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