Залужний сказав, чим для нього запам'ятався початок російського вторгення 24 лютого (відео)

Командирські будні з нервами та безсонними ночами. Так Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний охарактеризував початок російського вторгнення в інтерв'ю українському телеведучому Дмитру Комарову для проєкту "Рік. За кадром".

Залужний нагадав, що російська війна в Україні тривала й до повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022, – ще з 2014 року.

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Головнокомандувач каже, що у перші хвилини вторгнення 24 лютого він зателефонував усім командувачам українських військ. А потім і сам отримав телефонний дзвінок 0 5 годині ранку. Йому зателефонувала "не дуже приємна людина" з-за кордону та через щось просила вибачення (Залужний не розкрив подробиць).

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"Зрозумій нас, військових, тому що для нас війна і так йшла. Цей день мені запам’ятався буквально такими двома цікавими моментами: перший момент – те, що буквально, коли це все розпочалось, я обдзвонив кожного командувача, який відповідав за ту чи іншу ділянку. Або я йому казав, що почалося, а він мені – "я зрозумів". Або командувач мені доповідав про те, що вже якісь дії розпочалися, що він виконує. А я казав – тримайся, ти знаєш що робити", – зауважив Залужний.

За його словами, далі "почалась звичайна командирська робота, звичайні командирські будні з безсонними ночами".

Нагадаємо, раніше Залужний розповів про випадок, коли йому довелося розповідати матері загиблого пілота, що її син загинув під час виконання військового завдання. Головнокомандувач сказав, що у таких випадках йому важко стримати сльози.

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