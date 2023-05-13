Залужний відверто розповів, що змусило його плакати під час війни (відео)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний дав інтерв'ю українському телеведучому Дмитру Комарову, в якому відверто зізнався, від чого йому довелося плакати. Зізнання Залужного прозвучало у проєкті "Рік. За кадром".

Зокрема, головнокомандувач сказав, що не міг стримати емоцій, дізнавшись історію, як матір не могла знайти свого сина, що був пілотом гвинтокрила.

"Скажу так. Будучи головнокомандувачем, не хочеться зізнаватися у якихось там слабкостях, але знову повторюся – я людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. А він був пілотом гелікоптера, який літав у Маріуполь. На той момент, коли я з нею переписувався, у мене була надія, що він живий і все буде добре", — пояснив Залужний.

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Він каже, що важко було дізнатися, що цей пілот загинув, а ще важче було повідомити про це його матері.

"Син перед вильотом написав, що він – патріот. Що навіть як його не стане, він хоче, щоб люди знали, що він – нормальна людина. І коли я намагався з мамою якось обговорити це питання, у мене сил не вистачило", — додав Залужний.

Він також відповів Комарову, що знає та пам'ятає ім'я загиблого Героя, як і інших, які віддали своє життя за Україну та український народ.

Під час цієї розповіді Залужний ледь стримав сльози, щоб знову не заплакати.

Нагадаємо, у січні 2023 року стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовився від мільйонного спадку на користь ЗСУ.

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