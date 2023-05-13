Главнокомандующий ВСУ Залужный откровенно рассказал, что заставляет его плакать (видео)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный дал интервью украинскому телеведущему Дмитрию Комарову, в котором откровенно признался, от чего ему пришлось плакать. Признание Залужного прозвучало в проекте "Год. За кадром".

В частности, главнокомандующий сказал, что не мог сдержать эмоций, узнав историю, как мать не могла найти своего сына, который был пилотом вертолета.

"Скажу так. Будучи главнокомандующим, не хочется признаваться в каких-то слабостях, но снова повторюсь – я человек. Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. А он был пилотом вертолета, который летал в Мариуполь. На тот момент, когда я с ней переписывался, у меня была надежда, что он жив и все будет хорошо", – объяснил Залужный.

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Он говорит, что трудно было узнать, что этот пилот погиб, а еще труднее было сообщить об этом его матери.

"Сын перед вылетом написал, что он – патриот. Что даже когда его не станет, он хочет, чтобы люди знали, что он – нормальный человек. И когда я пытался с мамой как-то обсудить этот вопрос, у меня сил не хватило", — добавил Залужный.

Он также ответил Комарову, что знает и помнит имя погибшего Героя, как и других, отдавших свою жизнь за Украину и украинский народ.

Во время этого рассказа Залужный едва сдержал слезы, чтобы снова не заплакать.

Напомним, в январе 2023 стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от миллионного наследства в пользу ВСУ.

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