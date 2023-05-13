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Главнокомандующий ВСУ Залужный откровенно рассказал, что заставляет его плакать (видео)

Былим Елена

Главнокомандующий ВСУ Залужный откровенно рассказал, что заставляет его плакать (видео)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный дал интервью украинскому телеведущему Дмитрию Комарову, в котором откровенно признался, от чего ему пришлось плакать. Признание Залужного прозвучало в проекте "Год. За кадром".

В частности, главнокомандующий сказал, что не мог сдержать эмоций, узнав историю, как мать не могла найти своего сына, который был пилотом вертолета.

"Скажу так. Будучи главнокомандующим, не хочется признаваться в каких-то слабостях, но снова повторюсь – я человек. Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. А он был пилотом вертолета, который летал в Мариуполь. На тот момент, когда я с ней переписывался, у меня была надежда, что он жив и все будет хорошо", – объяснил Залужный.

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Он говорит, что трудно было узнать, что этот пилот погиб, а еще труднее было сообщить об этом его матери.

"Сын перед вылетом написал, что он – патриот. Что даже когда его не станет, он хочет, чтобы люди знали, что он – нормальный человек. И когда я пытался с мамой как-то обсудить этот вопрос, у меня сил не хватило", — добавил Залужный.

Он также ответил Комарову, что знает и помнит имя погибшего Героя, как и других, отдавших свою жизнь за Украину и украинский народ.

Во время этого рассказа Залужный едва сдержал слезы, чтобы снова не заплакать.

Напомним, в январе 2023 стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от миллионного наследства в пользу ВСУ.

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