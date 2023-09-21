Уповільнюють старіння та покращують зовнішній вигляд: які продукти варто їсти жінкам після 50

Щоб зберегти здоров'я, мати молодший вигляд і добре себе почувати, важливо звертати увагу на своє харчування. Експерти рекомендують включати до раціону продукти, багаті антиоксидантами, поліфенолами, вітамінами і мінералами. Це особливо актуально для жінок після 50 років.

Дев’ять корисних продуктів для жінок старше 50 років, які сприяють збереженню здоров'я і молодшого вигляду:

Горіхи

Горіхи, зокрема мигдаль і бразильські горіхи, містять феноли і мінеральний селен, які підтримують пружність і еластичність шкіри. Антиоксиданти у горіхах допомагають зменшити ознаки старіння, а корисні омега-3 жири сприяють зменшенню відкладень жиру.

Виноград

Червоний виноград багатий ресвератролом, потужним антиоксидантом з антивіковими властивостями. Він сприяє довголіттю та покращенню фізичного здоров'я.

Риба

Морська риба забезпечує корисними жирними кислотами, які підтримують здоров'я шкіри і мають позитивний вплив на серце і мозок.

Вівсянка

Цілозернова вівсянка знижує рівень шкідливого холестерину, покращує травлення і забезпечує організм марганцем, необхідним для шкіри.

Помідори

Помідори містять лікопін, антиоксидант, що захищає від ультрафіолетового випромінювання і сприяє здоров'ю шкіри.

Чорниця

Чорниця, з найвищим рівнем антиоксидантів серед фруктів і овочів, допомагає захистити шкіру від ознак старіння.

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Яблука

Яблука містять вітамін C, який сприяє синтезу колагену і підтримує здоров'я шкіри.

Морква

Морква багата вітаміном A, який допомагає запобігти старінню шкіри і покращує загальний стан.

Авокадо

Авокадо відновлює колаген і містить корисні ненасичені жири, корисні для серця і зору.

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