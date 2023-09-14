Три ефективних способи прибрати чорні цятки з обличчя за лічені хвилини

Чорні цятки на обличчі мають непривабливий вигляд та роблять шкіру неохайною. Існують природні засоби, що дозволяють подолати цю незручність та швидко усунути їх.

Щоб мати чисту шкіру без недоліків, необхідно переглянути свій спосіб життя та б'юті-рутину. Чорні цятки найчастіше з'являються на носі, на лобі, біля вилиць, а іноді і на спині або в області декольте. Подолати це можна, використовуючи натуральні інгредієнти, які часто трапляються на вашій кухні. Про це пише Sante Plus.

Читайте також: Омолоджувальний крем для лиця з рису, який використовують кореянки

Відео дня

Що викликає чорні цятки?

Чорні цятки виникають через надвиробництво шкірного сала, яке закупорює пори шкіри. Саме суміш шкірного сала та відмерлих клітин викликає утворення маленьких чорних цяток на поверхні шкіри.

Слід зазначити, що жирна шкіра більше страждає від цього недоліку через її схильність затримувати забруднення і виділяти більше шкірного сала. У багатьох людей виникає спокуса проколоти ці чорні цятки, хоча ця дія не рекомендується. І не дарма, адже ці маленькі непривабливі прищики можуть бути погано притиснуті або напівспустошені, що може спричинити запалення. Тим більше, що руки або нігті, на яких можуть бути бактерії або мікроби, можуть стати причиною інфікування цих плям, що не допомагає полегшити цю незручність.

Які натуральні засоби допоможуть позбутися чорних цяток?

1. Маска з яєчного білка. Яєчний білок допомагає звузити пори, зменшити зморшки та лікувати проблемну шкіру. Хоча дані про використання яєчного білка зміцнює шкіру і поглинають надлишки шкірного сала, як пояснили в Medical News Today. Однак рекомендується вибирати органічні та пастеризовані яйця гарної якості, щоб зменшити можливі шкірні реакції.

Щоб приготувати цю маску, просто збийте два яєчні білки, до яких додайте половину чайної ложки лимонного соку. Нанесіть цю маску на ділянки обличчя, уражені чорними точками, особливо на зону Т. Дайте їй висохнути протягом декількох хвилин, потім нанесіть другий шар і залиште маску на 15-20 хвилин, а потім змийте теплою водою.

2. Харчова сода та лимон. Харчова сода, відома як натуральний агент, що відлущує, а такоє є ідеальним інгредієнтом, щоб покласти край непривабливим чорним точкам. Лимон – це цитрусовий фрукт, багатий на вітамін С, який допомагає очищати шкіру і діє як антибактеріальний засіб.

Щоб приготувати цю маску, змішайте столову ложку харчової соди з половиною чайної ложки лимона і нанесіть цю суміш на ділянку обличчя, що обробляється, на десять хвилин. Потім змийте теплою водою.

Пам'ятайте, що деяка шкіра може бути чутлива до лимона або харчової соди через абразивну дію останньої та кислотність цитрусових. Цю маску слід використовувати ощадливо і перед застосуванням протестувати на внутрішній стороні ліктя.

Читайте також: Рис може створити диво зі шкірою та волоссям: п'ять корисних властивостей

3. Зелена глина. Завдяки очищувальній, антисептичній і абсорбуючій дії зелена глина показана для жирної, схильної до акне шкіри. Вона також очищує пори та епідерміс.

Щоб його використовувати, вам потрібно буде лише сформувати пасту з двох столових ложок зеленої глини та невеликої кількості води. Використовуючи спеціальну лопатку для обличчя, нанесіть пасту на 10 хвилин. Однак уникайте області навколо очей. Потім промийте чистою водою. Цю процедуру можна зробити більш ефективною, додавши до неї кілька крапель ефірної олії чайного дерева. Виконуйте це лікування двічі на тиждень, щоб побачити переконливі результати.

Слід зазначити, що навіть натуральні інгредієнти можуть викликати певні подразнення на шкірі або алергію. Тому рекомендується завжди тестувати ці інгредієнти на ділянці тіла, перш ніж наносити їх на обличчя.

Нагадаємо, що розмаринова вода може допомогти запобігти появі сивого волосся. Вона має стимулюючі та регенеруючі властивості.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!