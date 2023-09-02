Рис може створити диво зі шкірою та волоссям: п'ять корисних властивостей

Щоб дбати про свою шкіру, не обов'язково витрачати чимало грошей на покупку дорогої косметики. Зверніться до альтернативних способів, які здатні твори чудеса.

Як пише Sante Plus, рисові зерна мають кілька переваг шкіри. Не виливайте воду, у якій варився рис, або замочувався.

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Рис допоможе зберегти молодість шкіри

Рисова вода ефективно уповільнює передчасне старіння шкіри. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у 2018 році.

Ця цілюща вода багата на антиоксиданти, які блокують активність ферменту еластази. Тому шкіра довше зберігатиме свою еластичність. Також рисова вода запобігає запаленню шкіри та зменшує зморшки завдяки своїм зволожуючим та протизапальним властивостям.

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Освітлення шкіри

Темні плями та прищі завдають вам неприємностей? Рисова вода – рішення для вас! Вона дозволяє освітлити шкіру та додати їй сяйва. За словами дерматолога доктора Ребеки Маркус, рис містить такі компоненти, як трицин, бетаїн та сквален, які освітлюють шкіру та покращують її зовнішній вигляд.

Захист шкірного бар'єру

Суха шкіра часто схильна до шкірних захворювань. Лікувати її можна рисовою водою.

Як показує дослідження 2002 року, опубліковане в Національній медичній бібліотеці, рисовий крохмаль корисний для шкіри, особливо якщо у вас є атопічний дерматит. Це допомагає відновити захисний бар'єр шкіри.

Рис допоможе заспокоїти сонячні опіки

Спробуйте рисову воду, якщо шкіра обгоріла на сонці. При нанесенні на шкіру вона заспокоює запалення, почервоніння та свербіж.

Зволоження волосся

За словами Тіффані Сен-Бернар, доктора біомедичної інженерії та засновника HairDays, нанесення рисової води на волосся допомагає збільшити об'єм, надає блиску. Рисова вода також допомагає зміцнити фолікули, запобігти появі лупи та зволожити сухе волосся та шкіру голови.

Нагадаємо, що вчені з Каліфорнійського університету в Ірвайні (США) провели дослідження та з'ясували, як вплив сильного запаху може майже вдвічі покращити пам'ять та когнітивні здібності у людей похилого віку.

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