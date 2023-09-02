Рис может сотворить чудо с кожей и волосами: пять полезных свойств

Чтобы заботиться о своей коже, не обязательно тратить немало денег на покупку дорогой косметики. Обратитесь к альтернативным способам, которые способны творению чудеса.

Как пишет Sante Plus, рисовые зерна имеют несколько преимуществ кожи. Не выливайте воду, в которой варился рис или замачивался.

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Рис поможет сохранить молодость кожи

Рисовая вода эффективно замедляет преждевременное старение кожи. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в 2018 году.

Эта целебная вода богата антиоксидантами, которые блокируют активность фермента эластазы. Поэтому кожа будет дольше сохранять свою эластичность. Также рисовая вода предотвращает воспаление кожи и уменьшает морщины благодаря своим увлажняющим и противовоспалительным свойствам.

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Освещение кожи

Темные пятна и прыщи доставляют вам неприятности? Рисовая вода – решение для вас! Она позволяет осветлить кожу и придать ей сияние. По словам дерматолога доктора Ребекки Маркус, рис содержит такие компоненты, как трицин, бетаин и сквален, которые осветляют кожу и улучшают ее внешний вид.

Защита кожного барьера

Сухая кожа часто подвержена кожным заболеваниям. Лечить его можно рисовой водой.

Как показывает исследование 2002 года, опубликованное в Национальной медицинской библиотеке, рисовый крахмал полезен для кожи, особенно если у вас есть атопический дерматит. Это помогает восстановить защитный барьер кожи.

Рис поможет успокоить солнечные ожоги

Попытайтесь рисовую воду, если кожа обгорела на солнце. При нанесении на кожу она успокаивает воспаление, покраснение и зуд.

Увлажнение волос

По словам Тиффани Сен-Бернар, доктора биомедицинской инженерии и основателя HairDays, нанесение рисовой воды на волосы помогает увеличить объем, придает блеск. Рисовая вода также помогает укрепить фолликулы, предотвратить появление перхоти и увлажнить сухие волосы и кожу головы.

Напомним, что ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) провели исследования и выяснили, как влияние сильного запаха может почти вдвое улучшить память и когнитивные способности у пожилых людей.

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