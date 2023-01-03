Замерзнете і станете геями: сім'я з Краснодара потролила росіян, які брешуть про життя в Європі (відео)

Сімейна пара з російського Краснодара переїхала жити та працювати до Португалії. Вони прихопили з собою й двох дітей.

Про своє життя у "загниваючій" Європі Антон та Олеся зняли відео під назвою "Наше життя у Португалії на думку деяких земляків" та виклали у соцмережі. Ці кадри вони присвятили землякам, які досі вірять у страшні казочки російської пропаганди щодо ситуації в європейських країнах.

Відео дня

На початку відео сімейна пара показала, як спить у шапках, бо "Європа замерзає". Коли ж вони покидаються від холоду у "будинку з картону", то посміхаються одне одному "фальшивими посмішками". На думку більшості росіян, у Європі ніхто не посміхається щиро.

Потім Антон та Олеся одразу перевіряють рахунки у банках, бо "матеріальні цінності – це найголовніше".

Також сімейна пара показала як збирає дітей у садочок, в якому "нелюдські умови утримання й діти сплять там в одязі, як бомжі".

Потім вони йдуть грітися до комина: "пощастило, що можна ще знайти дрова".

Олеся та Антон пожартували, що після зігріву у вогнища вони "згадують, що нікому тут не потрібні" та "трохи плачуть" від цього усвідомлення.

Антон каже, що потім телефонує синові та просить його бути обережним, оскільки "скрізь його можуть навернути на гейство".

"Оскільки на Батьківщині ми не змогли нічого досягти, то тут нам доводиться дуже багато працювати. Щоб заплатити податки та сплатити рахунки за газ", – продовжив жартувати росіянин.

Він продовжив: "На вулицю ми майже не виходимо, бо там дуже брудно, смердить наркотиками та злочинами".

"Та людей там немає – одні мігранти, наркомани та футболісти – але вони ще гірші. А вночі ми отримуємо гроші від Держдепу на своє жалюгідне існування".

У своєму Інстаграмі 30-річний Антон три тижні тому повідомив, що імігрував з дружиною та дітьми до Португалії.

Нагадаємо, днями українські військові полонили росіянина, який заперечив, що бачив в Україні "бандерівців" та "нацистів", якими його лякали на росії.

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