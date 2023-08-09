Заморозка та ацетон: як очистити одяг від суперклею

Якщо ви забруднили одяг суперклеєм, діяти потрібно негайно, оскільки суперклей дуже швидко твердне. Але навіть якщо клей уже висох, існують різні способи вивести його.

Про них розповість Novyny Live.

Спробуйте натерти пляму соком лимона - це допомагає видалити плями суперклею. Вилийте чайну ложку лимонного соку на пляму, зачекайте 15 хвилин, посипте кухонною сіллю та залиште ще на 15 хвилин. Потім відправте річ в пральну машину.

Щоб звільнитися від засохлого клею, вам може допомогти морозильник. Покладіть річ туди на годину. Холод зробить клей крихким, і його легко буде зішкребти.

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Почніть зішкрябати сухий клей з одягу і замочіть його в холодній воді. Потім нанесіть на пляму пральний порошок та протріть м'якою щіткою. Закінчіть, виправши річ в теплій воді.

Інший варіант - змочіть пляму бензином, залиште на десять хвилин, потім промийте в теплій воді з використанням господарського мила.

Ацетон або засіб для зняття лаку також можуть знадобитися. Промокніть ватні диски цим засобом, прикладіть до плями на обидві сторони тканини і залиште на 10 хвилин, поклавши зверху гніт, щоб сприяти реакції з тканиною.

З цими простими порадами, плями суперклею на одязі більше не будуть проблемою.

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