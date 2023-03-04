Горілка, молоко та гліцерин: дивні, але ефективні способи виведення плям з одягу

З деякими плямами на одязі не здатні впоратися навіть дорогі мийні засоби та порошки. Однак завжди у допомозі стануть підручні народні засоби, що не раз проходили перевірку на ефективність.

Деякі з нижчеперелічених засобів вас здивують, проте вони будуть ефективними, тож сміло можете використовувати лайфхаки з прання, якими користувалися наші бабусі.

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Наприклад, плями від кави, чаю та шоколаду допоможе вивести суміш гліцерину з нашатирним спиртом (4 частини гліцерину та 1 частина нашатирного спирту). Старі плями від чаю краще видаляти розчином щавлевої кислоти (1/2 ч. л. на 1 склянку води) або розчином гіпосульфіту (1 ч. л. на 1/2 л води). Потім річ треба випрати у мильній воді, додавши на кожний літр води 2 ч. л. нашатирного спирту, і добре прополоскати.

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Чайні плями з білої тканини виводять перекисом водню або лимонним соком, після чого річ слід випрати та прополоскати в теплій воді.

Ще плями від кави можна спочатку протерти бензином, потім нашатирним спиртом, наполовину розведеним водою.

До речі, теплий гліцерин допоможе вивести плями з тонких тканин. Треба просто змочити плями підігрітим гліцерином і залишити на 5-10 хвилин, потім прополоскати теплою кип'яченою водою.

Блузки від плям врятує молоко – замочіть річ у теплому молоці, потім змийте теплою водою та виперіть у машинці.

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А ще плями від шоколаду та кави виводять перекисом водню, проте це стосується білих речей.

Найкращі народні способи виведення плям від продуктів це розчину гліцерину та горілки (у рівних частинах). Також можна потримати змочену теплою водою тканину та протерти пляму оцтом.

А свіжі плями від яблук, малини, черешні та фруктового соку змиються тампоном, змоченим мильною водою або сумішшю рівних частин оцту та лимонного соку. Потім слід випрати речі.

Свіжу пляму від яєць на шовковій і бавовняній тканині можна зняти, якщо промити його в холодній воді, потім потерти ваткою, змоченою в слабкому розчині оцту, після чого випрати речі у теплій воді.

Плями від олії легко знімаються гасом. Процедура виведення певною мірою стандартна: ганчірочкою, змоченою в гасі, обережно потерти забруднене місце і потім випрати річ у теплій воді з милом.

Плями від риби, консервів та супу можна видалити розчином з 1 ч. л. гліцерину, 1/2 ч. л. нашатирного спирту та 1 ч. л. води. З виробів із натурального та штучного шовку такі плями можна видалити такою ж сумішшю з тією різницею, що замість води додається 1 ч. л. горілки. Також допоможе вивести жирні плями оцет.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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