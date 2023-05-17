Заморозьте та прокип‘ятіть: що робити з варенням, на якому з’явилась цвіль

Деколи відкриваючи банку з варенням ви з жалем помічали, що на ньому з’явилась пліснява. Багато хто не звертає на це уваги, прибирає цвіль, кип'ятити варення та вживає в їжу. UaPortal розбирався, чи можна їсти таке варення та що з ним робити.

Чому на варенні з’являється цвіль:

– під час приготування використовувались вологі ягоди;

–у варенні мало цукру;

–банка з варенням зберігалася в сирому приміщенні;

– недостатньо довго кип'ятили варення і воно не просочилося цукром;

–у банку потрапило забагато повітря.

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Щоб уникнути появи цвілі варіть варення лише в сонячний, сухий день. В банки розливайте гаряче варення.

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Чи можна їсти варення, на якому утворилась цвіль

Лікарі відповідають однозначно – ні. Цвіль може спричинити алергію, дисбактеріоз та інші неприємності. Якщо вам дуже шкода викидати варення, зніміть цвіль ложкою, намагаючись не торкатись нижніх шарів. Спробуйте його – якщо немає присмаку і запаху цвілі, перекладіть варення в чисту банку та поставте її в морозилку, щоб знищити спори. Також варення можна прокип’ятити – налийте варення, попередньо знявши цвіль, у каструлю та додайте цукор (200 г цукру/1 літр), варіть допоки не з’явиться піна. Її зніміть та викиньте, а варення швидко з’їжте. Можна використовувати таке варення як начинку для випічки.

Зверніть увагу: варення можна врятувати, якщо шар цвілі не більший 2 см. Якщо після прибирання цвілі ви все-одно відчуваєте її запах чи смак – викидайте продукт.

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