Максимум користі в одній баночці: як зварити варення з квітів кульбаби

Кульбаба вже починає активно квітнути, тож не втрачайте шанс назбирати достатньо квіту цієї рослини, аби приготувати варення. Ця рослина містить багато вітамінів і мікроелементів, а варення з кульбаб на смак нагадує мед.

Варення з кульбаб за умови правильно приготування міститиме антиоксиданти, бета-каротин, лютеїн, вітаміни групи В, Е, РР та А. А ще кульбабині квіти містять натрій, мідь, селен, марганець, фосфор, калій, солі кальцію, заліза. У рослині міститься величезна кількість вітаміну С.

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Варення з кульбаби використовують як легкий протизапальний засіб, що здатен полегшувати перебіг гострого та хронічного циститу, простудних захворювань.

Щоб зварити варення, потрібно збирати квіти, що ростуть за містом – якомога далі від автошляхів, полів, які можуть оброблятися хімічними препаратами.

Як зварити варення з кульбаб, покроковий рецепт:

Нарвіть 300 квіточок кульбаби та гарно промийте, обсушіть. Налийте в каструлю 2 склянки води та розведіть у ній кілограм цукру. Зваріть сироп. У киплячий сироп треба опустити квітки та проварити їх протягом 20 хвилин. За 2-3 хвилини до готовності треба додати лимонну кислоту (1 ч. л.) або сік, вичавлений з половини лимона. Зварене варення треба залишити у каструлі на добу, а потім процідити від квітів. Рідкий сироп з кульбаб знову треба поставити варити на 20 хвилин. Розлийте готова варення у стерилізовані баночки, закатайте жерстяними кришками та поставте у холодильник. Там воно може зберігатися до 6 місяців.

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