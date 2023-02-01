'Зайняли стратегічні позиції': у мережі показали околиці Бахмута, всіяні тілами окупантів (відео 18+)

Українські військові надалі стримують російську навалу в околицях Бахмута на Донеччині. Окупанти кожного дня посилають свої загони на штурм українських позицій, але даремно.

Український активіст та блогер Сергій Стерненко опублікував на своїй сторінці у Telegram відео від військовослужбовців. На кадрах зображено околиці Бахмута.

На відео можна побачити, як українські захисники йдуть вулицями десь на околицях Бахмута. Земля всіяна трупами російських військових після невдалого штурму.

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Відео дня

"Росіяни зайняли стратегічні позиції на околицях Бахмута", – йдеться у підписі до відео.

Точний час та місце ліквідації ворогів не повідомляється з міркувань безпеки.

Додамо, напередодні речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російським окупантам не вдалося перекрити трасу на Бахмут та відрізати українських бійців від постачання.

Водночас за його словами, українське командування слідкує за ситуацією у місті, оскільки збереження особового складу має першочергову важливість.

Нагадаємо, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка показала знищення ворога на Бахмутському напрямку з РСЗВ.

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