Західне обладнання критично важливе для виробництва 'Орєшніка' – Financial Times

Російська експериментальна ракета "Орєшнік", застосована проти України у листопаді, була виготовлена із використанням західного виробничого обладнання, незважаючи на діючі санкції. Московський інститут теплотехніки (МІТТ) і компанія "Созвездие", які, за даними української розвідки, розробляли "Орєшнік", шукають працівників, знайомих із металообробними системами японської Fanuc та німецьких Siemens і Heidenhain.

Ці технології є критично важливими для виробництва високоточних компонентів ракети.Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на власний аналіз.

Попри західні санкції, з початку 2024 року до Росії було поставлено технологічне обладнання на суму щонайменше $3 млн. У деяких випадках поставки здійснювалися через Китай до компаній, пов’язаних із російським військовим сектором.Siemens заявила про суворе дотримання санкцій та розслідування можливих обходів. Fanuc підтвердила, що обладнання, зафіксоване у виробничих цехах, може бути їхнім, але зауважила, що воно, ймовірно, старе. Heidenhain поки не надала коментарів.

Аналіз уламків ракет, зібраних українськими експертами, підтверджує наявність 1 057 іноземних деталей у російській зброї. У грудні Україна передала США докази застосування західних електронних компонентів для атак на цивільну інфраструктуру.

Читайте також: Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК та що буде, якщо не стати на військовий облік

Кремль протягом тривалого часу покладається на імпортне обладнання для виробництва високотехнологічної зброї, зокрема ракет. Хоча Росія прагне розвивати власну промисловість, значна частина критично важливих компонентів досі надходить із Заходу, зокрема через треті країни.

Західні союзники України мають зосередити зусилля на припиненні постачання технологій, які Росія використовує у військовій сфері. Це може стати вирішальним кроком у посиленні санкційного тиску.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Нагадаємо, Сили оборони знищили колону ворожої бронетехніки на Времівському напрямку