Сили оборони знищили колону ворожої бронетехніки на Времівському напрямку

Сили оборони знищили колону російської бронетехніки під час спроби штурму на Времівському напрямку. Противник намагався прорватися в селище Новий Комар, розташоване північніше Великої Новосілки, але українські військові успішно витримали натиск і зупинили ворожий штурм.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця" у Telegram. За їхніми даними, нещодавно поблизу Нового Комара російські окупанти намагалися атакувати позиції українських захисників, висунувши колону бронетехніки, що складалася з трьох танків та БМП з піхотою. Враховуючи регулярність таких атак, наші бійці мали достатньо часу, щоб розробити тактику протидії.

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У відповідь на наступ окупантів українські FPV-дрони завдали ударів, знищивши ворожу техніку та особовий склад.

Нагадаємо, Росія здійснила близько 2300 запусків дронів по Україні

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