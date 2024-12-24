Сили оборони знищили колону ворожої бронетехніки на Времівському напрямку
Сили оборони знищили колону російської бронетехніки під час спроби штурму на Времівському напрямку. Противник намагався прорватися в селище Новий Комар, розташоване північніше Великої Новосілки, але українські військові успішно витримали натиск і зупинили ворожий штурм.
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця" у Telegram. За їхніми даними, нещодавно поблизу Нового Комара російські окупанти намагалися атакувати позиції українських захисників, висунувши колону бронетехніки, що складалася з трьох танків та БМП з піхотою. Враховуючи регулярність таких атак, наші бійці мали достатньо часу, щоб розробити тактику протидії.
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У відповідь на наступ окупантів українські FPV-дрони завдали ударів, знищивши ворожу техніку та особовий склад.
Нагадаємо, Росія здійснила близько 2300 запусків дронів по Україні
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