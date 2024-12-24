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Война в Украине

Силы обороны уничтожили колонну вражеской бронетехники на Времевском направлении

Цихоцкая Мария

Силы обороны уничтожили колонну вражеской бронетехники на Времевском направлении
Силы обороны уничтожили колонну вражеской бронетехники на Времевском направлении. Источник: BBC

Силы обороны уничтожили колонну российской бронетехники при попытке штурма на Времивском направлении. Противник пытался прорваться в поселок Новый Комар, расположенный к северу от Великой Новоселки, но украинские военные успешно выдержали напор и остановили вражеский штурм.

Об этом сообщает ОСУВ "Хортица" в Telegram. По их данным, недавно вблизи Нового Комара российские оккупанты пытались атаковать позиции украинских защитников, выдвинув колонну бронетехники, состоявшую из трех танков и БМП с пехотой. Учитывая регулярность таких атак, у наших бойцов было достаточно времени, чтобы разработать тактику противодействия.

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В ответ на наступление окупантов украинские FPV-дроны нанесли удары, уничтожив вражескую технику и личный состав.

Напомним, Россия совершила около 2300 запусков дронов по Украине.

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Война в Украине