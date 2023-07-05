Запечені абрикоси: рецепт легкого літнього десерту

Нагріваючись, абрикоси розкриють свій аромат, а вершкове масло, цукор та кориця створять неймовірний тандем. Чудово смакуватиме з морозивом, сметаною чи вершками.

Інгредієнти:

– Абрикоси – 500 г

– Олія – 1 ст. л.

– Масло вершкове – 50 г

– Цукор – 3 ст. л.

– Кориця мелена –1/5 ч. л.

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Спосіб приготування:

1. Абрикоси розділіть навпіл, вийміть кісточки. Розігрійте духовку до 200 °С.

2. Візьміть форму та змастіть її олією. Половинки абрикосів викладіть зрізом вверх одним шаром. Посипте сумішшю цукру та кориці та додайте маленькі шматочки вершкового масла.

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3. Запікайте 15 хвилин при 200 градусах.

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