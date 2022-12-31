Захисні килимки, протектори та підкладки: як вберегти підлогу від подряпин

У ході експлуатації підлогового покриття, будь то лінолеум, паркет, кварц-вінілова плитка і навіть самий подряпаний серед них ламінат, можуть з'явитися подряпини. Запобігти появі подряпин простіше, ніж боротися з ними. Сьогодні розглянемо декілька варіантів, які допоможуть захистити вашу підлогу.

Вибираючи захисні елементи, необхідно враховувати тип ніжок. Ніжки фіксовані, регульовані, забезпечені колесами. Перший варіант вважається найпоширенішим. У цьому випадку на ніжки встановлюються заглушки або спеціальні насадки. Накладки також приклеюються до регульованих ніжок знизу. Другий варіант передбачає виготовлення пластикових насадок з регульованим гвинтом.

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Подушечки продаються в наборах, мають круглу, квадратну або прямокутну форму та включають усі конфігурації протекторів.

Функції накладок на ніжки меблів

Меблеві протектори, крім збереження декоративного покриття підлоги, виконують і інші функції:

знижують рівень шуму під час пересування стільців і табуретів;

не потрібно піднімати важкі стільці або журнальний столик - подушечки допомагають ковзати по підлозі;

підвищують стійкість меблів.

Захисні "шкарпетки"

"Шкарпетки" легко купити в спеціалізованих магазинах або зробити своїми руками. Кращими вважаються в'язані або пов'язані гачком вироби, а також "туфлі" для стільця, зшиті своїми руками з м'якої тканини, що не вимагає особливого догляду.

Такий простий саморобний захист покриття можна прикрасити всілякими декоративними елементами, які стануть оригінальним і дуже незвичайним доповненням інтер'єру будь-якого призначення.

Виготовлення "шкарпеток" для меблевих ніжок

Якщо ніжки дивана, стільців, крісел, шаф або інших меблів дряпають підлогу, можн зробити свої власні "шкарпетки" для меблів. Такий варіант підійде для будь-якої кімнати – кухні, вітальні, спальні або дитячої та додасть меблям нотку неповторності.

Повсть, фетр, шкіра

Найпростіший варіант насадок – повстяні або фетрові вироби. Ці матеріали можна придбати у будь-якому магазині одягу. Після виміру основи ніжки потрібно перенести форму на матеріал, вирізати шматок і потім приклеїти.

Варто уточнити, що ці матеріали потрібно приклеювати термоклеєм. Холодне склеювання не гарантує хорошого зчеплення і, швидше за все, швидко відклеїться. Гарячий клей просочить матеріал.

Шкіра відмінно підходить для підлоги з твердих порід дерева або ламінату, але може ковзати по килиму та плитці. Гума, особливо чорна гума, може залишати сліди як на килимах, так і на плитці.

Пряжа

Для дерев'яних стільців можна використовувати легші матеріали. З залишків пряжі майстри роблять кумедні або елегантні шкарпетки. Такі вироби добре впишуться в інтер'єр дитячої кімнати.

Винні пробки

Наконечники з винних пробок можна виготовити швидко та без зусиль. Для цього вирізається шматок товщиною 3-4 мм, після чого він акуратно приклеюється до ніжки меблів. Пробка ідеально підходить для стаціонарних меблів. До речі, замість клею можна використати ацетон. Він розчиняє поверхню пробки, забезпечуючи потрібне зчеплення з ніжкою.

Лінолеум

Ще один зручний матеріал для виготовлення опор для ніжок стільців – звичайний лінолеум. Невеликі ремонтні клаптики можна використовувати як захист, так і як клей.

У першому випадку з лінолеуму вирізаються деталі за формою, що збігається з основою ніжок меблів. У другому випадку лінолеум розрізають на невеликі шматочки, заливають ацетоном, щоб рідина повністю покрила матеріал і залишають на три доби. Через 3 дні покриття лінолеуму повністю розчиняються та утворюється однорідна маса з відмінними склеюючими властивостями.

Процес виготовлення

Зробити оббивку ніжок стільців чи табуретів нескладно. Цей процес не потребує особливих навичок. Вам знадобиться шматок матеріалу, вибраний зі списку вище, ножиці, олівець, лінійка або сантиметр, гарячий клей та фен або суперклей. Після вимірювання ніжок по довжині та ширині з матеріалу вирізаються відповідні шматочки та за допомогою клею встановлюються на ніжки. Після висихання клею стільці можна використовувати за призначенням.

Нагадаємо, через неправильний догляд підлогове покриття може деформуватися і втратити привабливий зовнішній вигляд. UAportal розповів, чим краще мити ламінат у домашніх умовах, щоб зберегти його та запобігти появі плям.

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