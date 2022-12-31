Защитные коврики, протекторы и подкладки: как уберечь пол от царапин

В ходе эксплуатации напольного покрытия, будь то линолеум, паркет, кварц-виниловая плитка и даже самый поцарапанный среди них ламинат, могут появиться царапины. Предотвратить появление царапин проще, чем бороться с ними. Сегодня рассмотрим несколько вариантов, которые помогут защитить ваш пол.

Выбирая защитные элементы, нужно учесть тип ножек. Ножки фиксированные, регулируемые, снабжены колесами. Первый вариант считается наиболее распространенным. В этом случае на ножки устанавливаются заглушки или специальные насадки. Накладки также приклеиваются к регулируемым ножкам снизу. Второй вариант подразумевает изготовление пластиковых насадок с регулируемым винтом.

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Подушечки продаются в наборах, имеют круглую, квадратную или прямоугольную форму и включают в себя все конфигурации протекторов.

Функции накладок на ножки мебели

Мебельные протекторы, кроме сохранения декоративного напольного покрытия, выполняют и другие функции:

снижают уровень шума при передвижении стульев и табуретов;

не нужно поднимать тяжелые стулья или журнальный столик – подушечки помогают скользить по полу;

повышают стойкость мебели.

Защитные "носки"

"Носки" легко купить в специализированных магазинах или сделать своими руками. Лучшими считаются вязаные или связанные крючком изделия, а также "туфли" для стула, сшитые своими руками из мягкой ткани, не требующей особого ухода.

Такую простую самодельную защиту покрытия можно украсить всевозможными декоративными элементами, которые станут оригинальным и очень необычным дополнением интерьера любого назначения.

Изготовление "носок" для мебельных ножек

Если ножки дивана, стульев, кресел, шкафов или другой мебели царапают пол, можно сделать свои собственные "носки" для мебели. Такой вариант подойдет для любой комнаты – кухни, гостиной, спальни или детской и придаст мебели нотку неповторимости.

Шерсть, фетр, кожа

Самый простой вариант насадок – войлочные или фетровые изделия. Эти материалы можно купить в любом магазине одежды. После замера основания ножки нужно перенести форму на материал, вырезать кусок и затем приклеить.

Следует уточнить, что эти материалы нужно приклеивать термоклеем. Холодная склеивание не гарантирует хорошего сцепления и, скорее всего, быстро отклеится. Горячий клей пропитает материал.

Кожа отлично подходит для полов из твердых пород дерева или ламината, но может скользить по ковру и плитке. Резина, особенно черная резина, может оставлять следы как на коврах, так и на плитке.

Пряжа

Для деревянных стульев можно использовать более легкие материалы. Из остатков пряжи мастера делают забавные или элегантные носки. Такие изделия хорошо впишутся в интерьер детской.

Винные пробки

Наконечники из винных пробок можно изготовить быстро и без труда. Для этого вырезается кусок толщиной 3-4 мм, после чего он аккуратно приклеивается к ножке мебели. Пробка идеально подходит для стационарной мебели. Кстати, вместо клея можно использовать ацетон. Он растворяет поверхность пробки, обеспечивая требуемое сцепление с ножкой.

Линолеум

Еще один удобный материал для изготовления опор для ножек стульев – обычный линолеум. Небольшие ремонтные клочки можно использовать как защиту, так и как клей.

В первом случае из линолеума вырезаются детали по форме, совпадающей с основанием ножек мебели. Во втором случае линолеум разрезают на небольшие кусочки, заливают ацетоном, чтобы жидкость полностью покрыла материал и оставляют на трое суток. Через 3 дня покрытия линолеума полностью растворяются и образуется однородная масса с отличными склеивающими свойствами.

Процесс изготовления

Сделать обивку ножек стульев или стульев несложно. Этот процесс не нуждается в особых навыках. Вам понадобится кусок материала, выбранный из списка выше, ножницы, карандаш, линейка или сантиметр, горячий клей и фен или суперклей. После измерения ножек по длине и ширине из материала вырезаются соответствующие кусочки и с помощью клея устанавливаются на ножки. После высыхания клея стулья можно использовать по назначению.

Напомним, из-за неправильного ухода напольное покрытие может деформироваться и потерять привлекательный внешний вид. UAportal рассказал, чем лучше мыть ламинат в домашних условиях, чтобы сохранить его и предотвратить появление пятен.

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