Мытье и уход за ламинтом: запрещенные средства, которые повредят покрытие

Красивый и долговечный ламинат стал прекрасной альтернативой дорогому паркету. Но из-за неправильного ухода напольное покрытие может деформироваться и потерять привлекательный внешний вид. Сегодня мы расскажем, чем лучше мыть ламинат в домашних условиях, чтобы сохранить его и предотвратить появление пятен.

Сначала следует сказать, что есть два вида уборки покрытия из ламината.

Сухая уборка

Сухая уборка ламината предполагает полный отказ от воды. Лучший вариант – мощный пылесос с мягкими щеточками. Он быстро уберет песок, пыль, шерсть домашних животных и не повредит полу. Пылесосьте как можно чаще, чтобы на покрытии не скапливалась грязь. Большой мусор можно убирать веником или щеткой, если не хочется включать пылесос. Но сметайте вдоль досок, иначе грязь западает в стыки.

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Влажная уборка

Предварительно необходимо разобраться, можно ли мыть водой ламинат, уложенный на полу в вашей квартире. Покрытие должно обладать влагоотталкивающими характеристиками, иначе доски быстро набухнут. Рекомендуется проводить влажную уборку ламината не ниже 23 класса. Но наличие влагозащиты совсем не означает, что можно вылить на пол ведро воды. Соблюдайте несколько правил:

Тщательно выжимайте тряпку для швабры;

Старайтесь мыть пол с открытым окном, чтобы влага быстрее испарялась;

Предварительно пропыленосите пол и ототрите мелкие пятна;

Сильно загрязненную поверхность придется мыть дважды. Первый раз с моющим средством, вторично просто чистой водой;

Если вы ненароком вылили много воды, сразу протрите насухо.

Запретные средства

Даже сильно загрязненный ламинат нельзя мыть хлоркой, бельем и другими средствами с кислотой и щелочью. Они разрушают декоративный слой, устраняют блеск и оставляют на ламинате несмывающиеся пятна. Покрытие будет навсегда испорчено.

Ни в коем случае не скрестите ламинат металлической губкой, наждачкой и острыми предметами (нож, железный скребок и т.п.). Они оставляют на поверхности глубокие царапины. Также под запретом соды, порошки и другие средства с абразивом.

Каким моющим средством мыть ламинат

Используйте только специально предназначенные для этого средства. На упаковке должна быть отметка "Для ламината". Большинство очистителей продаются в концентрированном виде, разбавляются водой и не требуют смывания. Обязательно протестируйте новую бытовую химию на незаметном участке.

Всегда читайте инструкцию, в которой указано, как правильно мыть ламинатный пол именно этим средством. Если вы разведете в воде слишком мало очистителя, напольное покрытие останется грязным, а его лишнее количество оставит разводы. Не рекомендуется использовать мыло и обычные гели. Они не способны полноценно очистить загрязнения. Ламинат перестанет сверкать и будет выглядеть грязным. Предпочтите только профессиональную бытовую химию. Она убирает грязь и создает на поверхности грязеотталкивающую пленку.

Как правильно мыть пол из ламината, чтобы не было разводов

Лишь идеально чистый ламинат смотрится эффектно. Особенно тщательно придется ухаживать за темным покрытием, потому что на нем очень заметны разводы. Несколько советов помогут вымыть пол до блеска:

Всегда предварительно пылесосите или подметайте пол. Даже если вам кажется, что он совершенно чист. Мелкие песчинки и шерсть домашних животных могут забиться в стыки.

Сначала отмойте все пятна и только потом используйте швабру.

Соблюдайте дозировку моющего средства.

Не торопитесь и не мойте пол круговыми движениями. Ведите швабру в направлении укладки досок.

Чаще всего наливайте в ведро новую воду. Она не должна быть мутной от грязи.

Споласкивайте тряпку под краном и только затем опускайте в жидкость с моющим средством.

Если на ламинате все же остались разводы, вымойте пол чистой водой и протрите сухой тряпкой из микрофибры. Напольное покрытие засверкает от чистоты.

Напомним, если на вашем любимом ковре появились пятна, это еще не значит, что вам придется с ним попрощаться. Любые пятна, даже въевшиеся могут исчезнуть без следа при правильных манипуляциях.

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