Чи зараховується навчання у виші до страхового стажу: подробиці

Багато українців протягом свого життя отримали вищу освіту. Проте це не завжди вважається частиною страхового стажу.

Справа в тому, що після певного року навчання у вищих навчальних закладах більше не включають у страховий стаж. Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на Пенсійний фонд України.

На сьогодні в Україні до страхового стажу зараховується лише період навчання до 1 січня 2004 року, згідно з Законом України № 1788 "Про пенсійне забезпечення".

У чому полягає проблема

Ще з початку 2004 року набув чинності Закон України № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який ввів поняття "страховий стаж" і скасував правило, згідно з яким навчання зараховувалося до цього стажу.

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Проте з запровадженням поняття "страховий стаж" важливим є те, що роботодавець робив для свого працівника:

яку суму страхових внесків він перераховував до Пенсійного фонду;

протягом якого періоду це відбувалося.

Тож особа, яка отримала освіту після 1 січня 2004 року, не зможе включити цей період до свого страхового стажу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як страховий стаж впливає на розмір пенсії.

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