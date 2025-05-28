Чи зараховують навчання у виші до стажу в 2025 році: подробиці

В Україні в окремих випадках період навчання в університеті може бути врахований як частина трудового стажу. Втім, існують певні нюанси.

Щоб роки навчання були зараховані до стажу, особа повинна відповідати встановленим вимогам. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на Пенсійний фонд України.

Згідно із Законом України від 5 листопада 1991 року № 1788 "Про пенсійне забезпечення", період навчання зараховується до трудового стажу лише у випадках, коли освіта була здобута до 2004 року.

Це пов’язано з тим, що саме на початку 2004 року набрав чинності новий Закон України № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Цей нормативний акт:

увів поняття страхового стажу;

скасував норму про зарахування навчання, через що відтоді роки освіти не входять до страхового стажу.

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З введенням поняття "страховий стаж" має значення те, протягом якого періоду та яку суму страхових внесків за працівника сплачував до Пенсійного фонду роботодавець, – зазначається на сайті ПФУ.

Кому не зарахують навчання до страхового стажу?

Починаючи з 1 січня 2004 року, період навчання зараховується до страхового стажу лише для окремих категорій громадян, охоплених системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Водночас студенти закладів вищої та середньої спеціальної освіти, професійно-технічних училищ, учасники курсів підготовки, підвищення кваліфікації, перекваліфікації, а також аспіранти, докторанти й клінічні ординатори не включені до цього переліку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які надбавки до пенсії можна отримати за понаднормовий стаж.

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