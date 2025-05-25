Понаднормовий стаж: які надбавки до пенсії можна за нього отримати

Українці, які мають більший страховий стаж, ніж потрібно для призначення пенсії, можуть розраховувати на додаткові виплати. У 2025 році ці норми залишаються чинними та регулюються Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та іншими офіційними документами.

Вимоги до стажу щороку зростають. З 1 січня 2025 року мінімальний страховий стаж для пенсії за віком становитиме:

60 років — не менше 32 років стажу ;

— не менше ; 63 роки — від 22 років стажу ;

— від ; 65 років — щонайменше 15 років стажу.

Про це пише ТСН. Якщо у людини стажу більше, ніж потрібно, Пенсійний фонд нараховує доплату.

Як розраховують доплату за понаднормовий стаж

За кожен "зайвий" рік стажу нараховується 1% від основної пенсії, але не більше 1% від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Хто і як визначає понаднормовий стаж:

Якщо пенсію призначено до жовтня 2011 року — понаднормовий стаж обчислюється понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок .

— понаднормовий стаж обчислюється понад і . Якщо пенсія призначена після жовтня 2011 року — понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

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Скільки можна отримати

У 2025 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, залишиться на рівні 2361 грн. Відтак, доплата за кожен рік понаднормового стажу становитиме 23,61 грн.

Наприклад, за 30 років понаднормового стажу пенсіонер отримає додатково 708 грн на місяць (30 × 23,61 грн).

Якщо пенсіонер працює

Для працюючих пенсіонерів доплата розраховується на основі прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення з роботи розмір виплат може бути перерахований згідно з актуальними даними.

Перевірити правильність нарахування можна у відділеннях Пенсійного фонду або через особистий кабінет на порталі ПФУ.

Раніше ми розповідали, кому перерахують пенсійні виплати одразу за кілька місяців.

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