Сверхурочный стаж: какие надбавки к пенсии можно за него получить

Украинцы, имеющие больший страховой стаж, чем нужно для назначения пенсии, могут рассчитывать на дополнительные выплаты. В 2025 году эти нормы остаются в силе и регулируются Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и другими официальными документами.

Требования к стажу ежегодно растут. С 1 января 2025 года минимальный страховой стаж для пенсии по возрасту составит:

60 лет - не менее 32 лет стажа ;

- не менее ; 63 года - от 22 лет стажа ;

- от ; 65 лет - не менее 15 лет стажа.

Об этом пишет ТСН. Если у человека стажа больше, чем нужно, Пенсионный фонд начисляет доплату.

Как рассчитывают доплату за сверхурочный стаж

За каждый "лишний" год стажа начисляется 1% от основной пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума, установленного законом.

Кто и как определяет сверхурочный стаж:

Если пенсия назначена до октября 2011 — сверхурочный стаж исчисляется более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин .

— сверхурочный стаж исчисляется более и . Если пенсия назначена после октября 2011 года – более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

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Сколько можно получить

В 2025 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, останется на уровне 2361 грн. Следовательно, доплата за каждый год сверхурочного стажа составит 23,61 грн.

К примеру, за 30 лет сверхурочного стажа пенсионер получит дополнительно 708 грн в месяц (30 × 23,61 грн).

Если пенсионер работает

Для работающих пенсионеров доплата рассчитывается на основе прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии. После увольнения с работы размер выплат может быть перечислен в соответствии с актуальными данными.

Проверить правильность начисления можно в отделениях Пенсионного фонда или через личный кабинет на портале ПФУ.

Раньше мы рассказывали, кому перечислят пенсионные выплаты сразу за несколько месяцев.

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