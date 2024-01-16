Залежить від рівня сплачених податків: В Україні хочуть звільнити від мобілізації ще одну категорію громадян

Президент України Володимир Зеленський ще наприкінці 2023 року заявив, що "один воїн – це 6 осіб у цивільному житті, які сплачують податки". Ця фраза викликала бурхливі обговорення в суспільстві, і влада почала розглядати можливість надання "броні від мобілізації" для тих, хто сплачує велику суму податків.

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На сьогодні отримати бронювання можуть лише працівники підприємств зі статусом критично важливих. Однак, влада розглядає можливість додаткового критерію – обсягу сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб з офіційної зарплати чи доходу. Один зі співрозмовників видання Hyser розповів про цифри, які обговорювалися на нараді в Мінцифрі 28 грудня.

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Одна з пропозицій, що прозвучали – автоматичне бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи платять мінімально певну суму ПДФО на місяць. Йдеться про 6000 грн на місяць, що відповідає близько 33-400 грн окладу (26-900 грн зарплати на руки, оскільки працівник також сплачує 1,5% військового збору). Крім того, ще 22% від розміру окладу має сплатити роботодавець як єдиний соціальний внесок.

"Також звучала пропозиція – поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн, що майже відповідає першому варіанту", – йдеться у повідомленні.

Отримати бронювання може також співробітник, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн).

Бронювання здійснюється через синхронізацію державних реєстрів. Йдеться про "Оберіг" (зареєстровані військовозобов'язані) та інформацію про сплату податків. Якщо військовозобов'язаний платить ПДФО в потрібному обсязі і в нього все гаразд із документами, в оберегу генерується QR-код про бронювання. Він діє 45 днів.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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