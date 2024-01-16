Зависит от уровня уплаченных налогов: В Украине хотят освободить от мобилизации еще одну категорию граждан

Президент Украины Владимир Зеленский еще в конце 2023 года заявил, что "один воин – это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги". Эта фраза вызвала бурные обсуждения в обществе, и власти начали рассматривать возможность предоставления "брони от мобилизации" для тех, кто платит большую сумму налогов.

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На сегодняшний день получить бронирование могут только работники предприятий со статусом критически важных. Однако власти рассматривают возможность дополнительного критерия – объема уплаченных в бюджет налогов на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода. Один из собеседников издания Hyser рассказал о цифрах, обсуждавшихся на совещании в Минцифри 28 декабря.

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Одно из прозвучавших предложений – автоматическое бронирование от мобилизации в случае, если физлица платят минимально определенную сумму НДФЛ в месяц. Речь идет о 6000 грн. в месяц, что соответствует около 33-400 грн. оклада (26-900 грн. зарплаты на руки, поскольку работник также платит 1,5% военного сбора). Кроме того, еще 22% от размера оклада должен уплатить работодатель как единый социальный взнос.

"Также звучало предложение – порог официальной зарплаты (оклад) от 35 000 грн, что почти соответствует первому варианту", – говорится в сообщении.

Получить бронирование может также сотрудник, за которого работодатель платит около 14500 грн ЕСВ (соответствует окладу 66000 грн).

Бронирование осуществляется через синхронизацию государственных реестров. Речь идет об "Обереге" (зарегистрированных военнообязанных) и информации об уплате налогов. Если военнообязанный платит НДФЛ в нужном объеме и у него все хорошо с документами, в обереге генерируется QR-код о бронировании. Он действует 45 дней.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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