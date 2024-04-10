Зеленський про новий план контрнаступу: Україна все ще може перемогти росію

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що Україна обов'язково переможе росію у війні, оскільки "немає альтернативи". "Але я не можу цього обіцяти й назвати дату", – сказав він.

В інтерв'ю німецькому виданню Bild глава держави висловив переконання, що міжнародні партнери не відвернуться від України й допоможуть українському війську вийти переможцями з цієї війни.

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Однак якщо скоротиться постачання зброї, є загроза, що російський диктатор "знищить ще більше".

"Систем ППО у нас недостатньо… путін розуміє тільки силу. Він відчуває себе як тварина: Якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше… Його бажання — заволодіти цілою Україною", – зауважив президент Зеленський.

Глава держави вважає, якщо у США не погодять новий пакет озброєнь для України, то путін "все знищить. Він уб’є дуже багато людей".

Зеленський каже, що сном на зараз Україні потрібні не так ракети чи танки, як засоби ППО, щоб захистити громадян від безпілотників і ракет ворога.

У контексті цього він нагадав, що у "партнерів є певна зброя, яка потрібна нам сьогодні, щоб вижити".

"І я просто не розумію, чому ми не отримуємо цю зброю", – зауважив Зеленський.

Він застеріг від ідеї "заморозити війну" шляхом поступок рф.

За словами Зеленського, Кремль використовуватиме це лише для підготовки до нового нападу.

"Світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не летять". Це лише до тих пір, поки Росія просто не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, які вона допустила на початку", – застеріг він.

Глава держави відреагував і на закиди, що Україна відмовляється вести мирні перемовини з рф. Він дав зрозуміти, що не хоче вести переговори з путіним, бо не готовий віддавати жодну територію.

"Ми тут маємо справу з путіним. Усе, що він сказав досі – після цього він діяв інакше. Ми не можемо йому вірити", – додав він.

Що стосується можливості виграти війну проти росії, Зеленський упевнений, що Україна може перемогти багатотисячну армію ворога.

"Так, у росії більше людей, більше зброї. Але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєння. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжуємо нарощувати виробництво, якщо ми отримуємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа – в якості зброї", – пояснив він.

Президент також зазначив, що Сили оборони України мають план контрнаступу. Для його реалізації також потрібна зброя, в тому числі зі США.

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