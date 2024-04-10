Зеленский о новом плане контрнаступления: Украина все еще может победить россию

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина обязательно победит россию в войне, поскольку "нет альтернативы". "Но я не могу этого обещать и назвать дату", – сказал он.

В интервью немецкому изданию Bild глава государства убежден, что международные партнеры не отвернутся от Украины и помогут украинскому войску выйти победителями из этой войны.

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Однако, если сократится поставка оружия, есть угроза, что российский диктатор "уничтожит еще больше".

"Систем ПВО у нас недостаточно… путин понимает только силу. Он чувствует себя как животное: Если не сможешь защититься, он уничтожит еще больше… Его желание – завладеть целой Украиной", – заметил президент Зеленский.

Глава государства считает, если в США не согласуют новый пакет вооружений для Украины, то пути "все уничтожит. Он убьет очень много людей".

Зеленский говорит, что сном сейчас Украине нужны не столько ракеты или танки, сколько средства ПВО, чтобы защитить граждан от беспилотников и ракет врага.

В контексте этого он напомнил, что у "партнеров есть определенное оружие, которое нужно нам сегодня, чтобы выжить".

"И я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие", – заметил Зеленский.

Он предостерег от идеи "заморозить войну" путем уступок россии.

По словам Зеленского, Кремль будет использовать это только для подготовки к новому нападению.

"Мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не улетают". Это лишь до тех пор, пока Россия просто не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все ошибки, которые она допустила в начале", – предостерег он.

Глава государства отреагировал и на упреки, что Украина отказывается вести мирные переговоры с рф. Он дал понять, что не хочет вести переговоры с путиным, потому что не готов отдавать ни одну территорию.

"Мы здесь имеем дело с путиным. Все, что он сказал до сих пор – после этого он действовал иначе. Мы не можем ему верить", – добавил он.

Что касается возможности выиграть войну против россии, Зеленский уверен, что Украина может победить многотысячную армию врага.

"Да, в России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружения. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжаем наращивать производство, если мы получаем лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Дело. – в качестве оружия", – объяснил он.

Президент также отметил, что у Силы обороны Украины план контрнаступления. Для его реализации также необходимо оружие, в том числе из США.

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