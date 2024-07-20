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Політика

Зеленський про вбивство Фаріон: одна з версій веде в росію

Билім Олена

Зеленський про вбивство Фаріон: одна з версій веде в росію
Реакція Зеленського на вбивство Фаріон

20 липня 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив про нові доповіді від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника СБУ Василя Малюка щодо розслідування вбивства науковиці, громадської й політичної діячки Ірини Фаріон.

У своєму Telegram-каналі глава держави повідомив, що правоохоронці ретельно аналізують записи з камер спостереження, опитують свідків та обстежують територію кількох районів. Розглядаються всі можливі версії, включно з версією, що веде до росії.

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"Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію. Задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця", – написав він.

Зокрема, Національна поліція України та СБУ залучили всі необхідні ресурси для пошуку злочинця. Керівники правоохоронних органів перебувають на місці події у Львові.

Зеленський про вбивство Фаріон: одна з версій веде в росію
Реакція Зеленського на вбивство Фаріон. Джерело: Т.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський висловив вдячність усім, хто допомагає розслідуванню, та висловив співчуття родині та близьким Ірини Фаріон.

Нагадаємо, 19 липня близько 19:30 на одній із вулиць Львова невідомий вистрілив у 60-річну Ірину Фаріон. Жінку госпіталізували з пораненням голови. Попри зусилля медиків вона померла.

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