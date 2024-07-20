Зеленський про вбивство Фаріон: одна з версій веде в росію

20 липня 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив про нові доповіді від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника СБУ Василя Малюка щодо розслідування вбивства науковиці, громадської й політичної діячки Ірини Фаріон.

У своєму Telegram-каналі глава держави повідомив, що правоохоронці ретельно аналізують записи з камер спостереження, опитують свідків та обстежують територію кількох районів. Розглядаються всі можливі версії, включно з версією, що веде до росії.

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"Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію. Задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця", – написав він.

Зокрема, Національна поліція України та СБУ залучили всі необхідні ресурси для пошуку злочинця. Керівники правоохоронних органів перебувають на місці події у Львові.

Реакція Зеленського на вбивство Фаріон. Джерело: Т.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський висловив вдячність усім, хто допомагає розслідуванню, та висловив співчуття родині та близьким Ірини Фаріон.

Нагадаємо, 19 липня близько 19:30 на одній із вулиць Львова невідомий вистрілив у 60-річну Ірину Фаріон. Жінку госпіталізували з пораненням голови. Попри зусилля медиків вона померла.

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