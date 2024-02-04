Зеленський побував у Роботиному, щоб особисто нагородити бійців 56 ОМБр (фото та відео)

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине Запорізької області, яке заходиться поблизу лінії фронту.

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Як повідомив Офіс президента, Зеленський побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тут він отримав інформацію про оперативну ситуацію. Доповідав командувач оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимир Горбатюк.

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На передовій Зеленський Президент поспілкувався із воїнами 65 ОМБр та вручив їм державні нагороди.

"Маю велику честь бути сьогодні тут. Підтримати вас і вручити нагороди. На ваших плечах така складна, вирішальна місія – відкинути ворога й перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються", – наголосив президент.

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