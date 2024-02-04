Зеленский побывал в Роботином, чтобы лично наградить бойцов 56 ОМБр (фото и видео)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Роботино Запорожской области, которое находится вблизи линии фронта.

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Как сообщил Офис президента, Зеленский побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Здесь он получил информацию об оперативной ситуации. Докладывал командующий оперативной группировкой войск "Запорожье" Владимир Горбатюк.

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На передовой Зеленский Президент пообщался с воинами 65 омбр и вручил им государственные награды.

"Имею большую честь быть сегодня здесь. Поддержать вас и вручить награды. На ваших плечах такая сложная, решающая миссия – отбросить врага и победить в этой войне. Я вам желаю этой победы. Желаю сделать все, чтобы эта победа была быстрее. Чтобы вас поддерживали" родные, близкие и все граждане Украины. Все адекватные люди в мире понимают, что у вас самая сложная работа, и все украинцы вами гордятся", – подчеркнул президент.

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