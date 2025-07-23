Зеленський підписав закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП: подробиці

22 липня на сайті Верховної Ради з'явилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який суттєво змінює підпорядкованість антикорупційних органів – НАБУ та САП, надаючи нові повноваження генеральному прокурору.

Про це повідомляється на сайті ВРУ. Попри те, що спочатку згадка про підписання тимчасово зникла з порталу парламенту, згодом інформацію було поновлено. Офіційне підтвердження також з’явилося у виданні Верховної Ради "Голос України", що фактично засвідчує набуття законом чинності.

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Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що ті парламентарі, які виступали проти ухвалення цього документа, мають намір звернутися до Конституційного суду. Для цього необхідно зібрати щонайменше 45 підписів. За словами Железняка, під час розгляду законопроєкту було допущено численні порушення регламенту Верховної Ради.

Закон підтримали переважно депутати з фракцій "Слуга народу", "Батьківщина" та колишні представники "ОПЗЖ". Одразу після ухвалення документа в багатьох містах України, зокрема в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та навіть у Сумах, які зазнають обстрілів, відбулися акції протесту з вимогою ветувати закон.

Документ передбачає, що генеральний прокурор тепер матиме право делегувати повноваження прокурора САП іншим представникам прокуратури, витребовувати матеріали справ, передавати їх до інших слідчих органів, а також давати письмові вказівки НАБУ, обов’язкові до виконання.

Нагадаємо, ми вже писали, чому Зеленський прибрав Шмигаля та перезавантажив уряд.