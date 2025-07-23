Зеленский подписал закон, ограничивающий полномочия НАБУ и САП: подробности

22 июля на сайте Верховной Рады появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, существенно изменяющий подчиненность антикоррупционных органов – НАБУ и САП, предоставляя новые полномочия генеральному прокурору.

Об этом сообщается на сайте ВРУ. Несмотря на то, что сначала упоминание о подписании временно исчезло с портала парламента, впоследствии информация была обновлена. Официальное подтверждение также появилось в издании Верховной Рады "Голос Украины", что фактически удостоверяет вступление закона в силу.

Читайте также: О НАБУ и САП. Это не финальная точка

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что те парламентарии, которые выступали против принятия этого документа, намерены обратиться в Конституционный суд. Для этого необходимо собрать не менее 45 подписей. По словам Железняка, при рассмотрении законопроекта были допущены многочисленные нарушения регламента Верховной Рады.

Закон поддержали преимущественно депутаты из фракций "Слуга народа", "Батькивщина" и бывшие представители "ОПЗЖ". Сразу после принятия документа во многих городах Украины, в частности в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и даже в Сумах, подвергающихся обстрелам, прошли акции протеста с требованием ветировать закон.

Документ предусматривает, что генеральный прокурор теперь будет иметь право делегировать полномочия прокурора САП другим представителям прокуратуры, истребовать материалы дел, передавать их в другие следственные органы, а также давать письменные указания НАБУ, обязательные к исполнению.

Напомним, мы уже писали, почему Зеленский убрал Шмыгаля и перезагрузил правительство.