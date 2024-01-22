Зеленський пообіцяв українцям множинне громадянство: що відомо

Президент України вирішив дати можливість українцям мати одразу кілька громадянств. Володимир Зеленський вже 22 січня внесе до парламенту відповідний законопроєкт.

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У своєму зверненні з нагоди Дня Соборності глава держави наголосив, що українці за походженням "мають стати українцями й за паспортом на законодавчому рівні".

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"Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства", – сказав він.

На думку Зеленського, це дасть змогу мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн, окрім Росії.

"Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою. Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома. Не туристами, а громадянами. Великої, соборної, єдиної України", – резюмував президент.

Додамо: згідно зі ст. 4 Конституції України, в Україні існує єдине громадянство – українське.

Раніше глава українського уряду Денис Шмигаль розповів, які іспити необхідні для набуття громадянства України.

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