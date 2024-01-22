Зеленский пообещал украинцам множественное гражданство: что известно

Президент Украины решил дать возможность украинцам иметь сразу несколько гражданств. Владимир Зеленский уже 22 января внесет в парламент соответствующий законопроект.

Видео дня

В своем обращении по случаю Дня Соборности глава государства подчеркнул, что украинцы по происхождению "должны стать украинцами и по паспорту на законодательном уровне".

Читайте также: В Украине гражданство будут предоставлять только после экзаменов по языку и истории: одобрен закон

"Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства", – сказал он.

По мнению Зеленского, это позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран, кроме России.

"Все, кто в периоды разных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, вставшие на защиту Украины , все, кто воюет за свободу Украины, как за родную Родину. И Украина станет для них такой. Для всех, кто сможет почувствовать, что быть в Украине значит быть дома. Не туристами, а гражданами. Великой, соборной, единой Украины", – резюмировал президент.

Добавим: согласно ст. 4 Конституции Украины, в Украине существует единое гражданство – украинское.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль рассказал, какие экзамены необходимы для обретения гражданства Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!