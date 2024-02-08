ukr
Русский
Політика

Зеленський запропонував Залужному "залишитися в команді", Залужний відповів про "необхідність змін" (фото)

Билім Олена

Зеленський запропонував Залужному 'залишитися в команді', Залужний відповів про 'необхідність змін' (фото)

Президент України запропонував Залужному залишатися в команді й надалі виконувати обов'язки Головнокомандувача ЗСУ. 

Пряма мова президента: 

Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України.

Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України.

Час для такого оновлення – саме зараз.

Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді.

Обов'язково переможемо!

Слава Україні!

ПолітикаЗСУЗеленський