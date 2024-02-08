Зеленський запропонував Залужному "залишитися в команді", Залужний відповів про "необхідність змін" (фото)
Президент України запропонував Залужному залишатися в команді й надалі виконувати обов'язки Головнокомандувача ЗСУ.
Пряма мова президента:
Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України.
Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України.
Час для такого оновлення – саме зараз.
Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді.
Обов'язково переможемо!
Слава Україні!