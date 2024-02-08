Зеленский предложил Залужному 'остаться в команде', Залужный ответил о 'необходимости перемен' (фото)

Президент Украины предложил Залужному оставаться в команде и в дальнейшем исполнять обязанности Главнокомандующего ВСУ.

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Прямой язык президента:

Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиту Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины.

Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины.

Время для такого обновления – именно сейчас.

Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде.

Обязательно победим!

Слава Украине!